Ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe é baleado em discurso e levado inconsciente para hospital

O ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe foi baleado durante um discurso na cidade de Nara, no oeste do Japão, nesta sexta-feira (8), de acordo com informações da impresa local.

Abe foi atingido no peito quando discursava perto da estação Yamato-Saidaiji e caiu já ensanguentado. De acordo com a agências de notícias NHK, foram disparados pelo menos dois tiros na direção do ex-premiê.

Shinzo Abe foi levado inconsciente para um hospital local. Um suspeito, de 42 anos, foi detido logo depois e a polícia disse que recuperou a arma usada no crime.

A agência Kyodo News declarou minutos depois do ataque que Abe sofreu “uma parada cardiorrespiratória”. A NHK fala em “insuficiÊncia cardíacada”. Até o momento, no entanto, nenhuma declaração oficial foi feita sobre o estado de saúde do ex-primeiro-ministro que ficou no cargo até setembro de 2021.