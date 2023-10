Ex-primeira-dama francesa Carla Bruni revela que teve câncer de mama

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/10/2023 - 9:29 Compartilhe

A ex-primeira dama francesa Carla Bruni revelou ter sido “diagnosticada com câncer de mama” há quatro anos, em um vídeo publicado no Instagram, no qual encoraja mulheres a fazerem exames.

“Há quatro anos fui diagnosticada com câncer de mama”, a ex-primeira dama contou em silêncio, enquanto deslizava folhas de papel com a mensagem.

Sem mais detalhes sobre a doença, além de seu tratamento – cirurgia, radioterapia e hormonioterapia -, Carla Bruni disse que teve “sorte”.

“Meu câncer ainda não era agressivo”, acrescentou.

Por fazer mamografia anualmente, ela teve um diagnóstico precoce.

“Se eu não tivesse feito todos os anos, hoje não teria o seio esquerdo”, informava uma das folhas que Bruni segurava, pedindo às mulheres que façam exames.

“Façam suas mamografias, sua vida está em jogo”, incentiva a cantora e modelo, que explica ter “hesitado muito antes de falar a respeito”.

Na França, as avaliações médicas de rotina são gratuitas a cada dois anos para todas as mulheres entre 50 e 74 anos.

