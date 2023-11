Ex-primeira-dama dos EUA Rosalynn Carter recebe cuidados paliativos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/11/2023 - 21:39 Para compartilhar:

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos Rosalynn Carter, de 96 anos, receberá cuidados paliativos em sua casa, junto de seu marido, anunciou o Centro Carter nesta sexta-feira (17).

Os dois “passam tempo juntos e com sua família”, que pede privacidade e agradece todas as demonstrações de afeto recebidas, detalha a fundação que faz a gestão da imagem e do legado de Jimmy Carter.

O ex-presidente e prêmio Nobel da Paz, de 99 anos, recebe cuidados paliativos desde fevereiro em sua casa de Plains, na Geórgia (sul).

Jimmy e Rosalynn Carter se casaram em 1946.

O político democrata foi presidente de 1977 a 1981 e deixou a Casa Branca depois de uma derrota eleitoral esmagadora para o republicano Ronald Reagan.

Com o passar dos anos, sua imagem foi melhorando graças a suas atividades pós-presidência e suas conquistas, como a negociação de um acordo de paz entre Israel e Egito.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias