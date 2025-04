Ex-primeira-dama do Peru chega ao Brasil após receber asilo

BRASÍLIA, 16 ABR (ANSA) – A ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia chegou a Brasília nesta quarta-feira (16), em um avião das Forças Armadas brasileiras, após ter obtido asilo político.

Ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou pessoalmente para a chefe de Estado peruana, Dina Boluarte, para obter salvo-conduto, segundo a TV Globo. Heredia foi condenada a 15 anos de prisão junto com seu marido, o ex-presidente Ollanta Humala, por lavagem de dinheiro, em um caso envolvendo a construtora brasileira Odebrecht – atualmente Novonor – e o governo do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez.

De acordo com a justiça peruana, o ex-presidente Humala recebeu US$ 3 milhões da Odebrecht e outros US$ 200 mil de Chávez para financiar suas campanhas presidenciais em 2006 e 2011.

Precisando de atendimento médico, Heredia agora quer seguir viagem para São Paulo. (ANSA).