Ex-primeira-dama da Argentina foi pressionada por Fernandéz para abortar

A ex-primeira-dama Fabiola Yañez revelou em um depoimento na segunda-feira, 12, em Madrid, na Espanha, que foi pressionada pelo ex-presidente argentino Alberto Fernández a realizar um aborto.

“Temos que resolver isso. Você tem que abortar ”, teria dito o agora ex-marido. Na semana passada, Fabiola Yañez denunciou Fernández por violência doméstica.

No depoimento, a ex-primeira-dama não detalhou quando foi o ocorrido, mas a imprensa argentina estima que teria sido antes de maio de 2016, quando os dois ficaram noivos. Segundo a jornalista, no começo do relacionamento, Fernández afirmou que queria ter um filho com ela e construir uma família.

Quando descobriu a gravidez, ele ficou “alegre e surpresa” e decidiu contar para o companheiro. “Ele começou a me assediar dizendo que era muito cedo, que ainda não estava pronto, que não tinha me apresentado ao filho dele [Estanislao]”, contou a ex-primeira-dama.

“E então, ele começou a segunda parte de seu plano de desprezo, para me pressionar a tomar a pior decisão. Ele começou a me ignorar completamente. Morávamos na mesma casa, mas ele parou de falar comigo. Ele não falou comigo”, disse Yañez.

Ela também relatou que, após aquele episódio, eles viveram separados por um tempo. “Ele me disse ‘não posso contar a ninguém que vou ter um filho com você em tão pouco tempo’ , e eu disse a ele ‘mas então por que você não me contou? Teríamos cuidado de nós mesmos’. Ele me disse: ‘Temos que resolver, você tem que abortar’”.

No relato, Fabiola Yañez afirmou ainda que a relação com o ex-presidente sempre foi tóxica e que ela parou de fazer amigos após o início do namoro.

“Eu tinha que responder às mensagens dele a cada três minutos. Eu escolhi parar de sair e parei de fazer amigos, exceto um amigo com quem me encontrei para jantar em minha casa, também como forma de controle da parte dele”, disse ela.

“Ele estava obcecado com o fato de que, se eu saísse, era porque o estava traindo. O inusitado foi que enquanto eu ficava em casa para jantar com um amigo para que ele matasse sua sede de controle, ele saía para ficar com outras mulheres, o que finalmente descobri ”, acrescentou ela em outro trecho do depoimento.

Denúncia de agressão

A ex-primeira-dama decidiu denunciar o ex-marido após a mídia argentina divulgar supostas mensagens trocadas entre Fabiola e a secretária do ex-presidente María Cantero, nas quais ela relatava as agressões sofridas.

Algumas das fotos divulgadas pelo portal Infobae seriam de uma agressão ocorrida em agosto de 2021. Nas imagens, Fabiola aparece com o olho e o braço roxos. Segundo o jornal, as imagens foram mandadas pela ex-primeira-dama para o então marido.

“Isso não funciona assim, você me bate toda hora. É incomum. Não posso deixar você fazer isso comigo quando eu não fiz nada com você. E tudo que tento fazer com a mente focada é defender você e você me bater fisicamente. Não há explicação”, diz a mensagem enviada por Fabiola com as fotos.

Em resposta, Fernández teria pedido para que o casal parasse de discutir.

Após decidir denunciar o ex-marido, o juiz Julián Ercolini proibiu o ex-presidente de deixar o país e também ordenou “medidas de restrição e proteção” contra ele.

O ex-presidente afirmou em um comunicado em sua conta na rede social X que “a verdade dos fatos é outra” e que “é falso e jamais ocorreu” o que lhe é imputado.

Fernández também disse que pela “integridade” de seus filhos, de sua pessoa e “da própria Fabiola” não fará declarações midiáticas e apenas fornecerá “provas e depoimentos que deixarão em evidência o que realmente aconteceu”.

Yáñez e Fernández, que foram casados durante todo o mandato deste último e tiveram um filho em 2022 chamado Francisco, estão atualmente separados. Yáñez vive em Madri com o filho, enquanto Fernández mora em Buenos Aires.

Durante o governo Fernández, Yáñez foi titular da Fundação Banco Nación e não teve papel protagonismo na mídia, da qual fez parte antes de se tornar primeira-dama, quando atuou como jornalista em diversos programas de televisão.