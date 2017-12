Ex-presidente vê Oi mais perto de entrada de investidor estratégico

O ex-presidente da Oi, Marco Schroeder, avalia que a aprovação do plano de recuperação judicial abriu espaço para a atração de investidores estratégicos para a companhia no curto prazo. “Esta aprovação é um passo muito importante para a Oi, abre caminho para o necessário aumento de capital e crescimento do investimento da companhia. Além disso, recoloca a Oi no competitivo mercado brasileiro de telecom e abre possibilidade de, brevemente, buscar parceiros estratégicos para ajudar no crescimento da empresa”, afirmou o executivo ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Durante seu periódico à frente da Oi, Schroeder manteve contato com interessados em investir na operadora, como foi o caso da estatal China Telecom e do bilionário egípcio Nagib Sawiris, dono da Orascom. No entanto, Schroeder sempre disse que qualquer avanço nas negociações dependia da aprovação do plano de recuperação para dar segurança jurídica aos investidores.

O atual presidente, Eurico Teles, disse após a assembleia de credores que a Oi “está pronta para qualquer um que queira comprá-la”, embora tenha ponderado que não existem na mesa propostas firmes neste momento.

Nesta quarta, Schroeder enviou uma mensagem de parabéns aos colegas da operadora pela aprovação do plano de recuperação judicial na madrugada desta quarta-feira, durante a assembleia com credores que teve duração de 15 horas.

Ele esteve na segunda-feira com seu sucessor no cargo, Eurico Teles, e o diretor financeiro, Carlos Brandão, que já participavam das negociações da recuperação judicial e encabeçam o processo após a renúncia de Schroeder no fim de novembro, em meio a divergências com os acionistas. Nesta quarta, acompanhou à distância a assembleia até o anúncio da decisão final, às 2h30 da madrugada.

“Fiquei muito feliz com a aprovação do plano da recuperação da Oi na assembleia realizada hoje. Meus parabéns ao Eurico, ao Brandão e a todo time da Oi”, disse Schroeder.