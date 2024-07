Ex-presidente sul-africano Jacob Zuma é expulso do partido ANC

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2024 - 11:05 Para compartilhar:

O Congresso Nacional Africano (ANC), no poder na África do Sul, expulsou o seu ex-presidente Jacob Zuma nesta segunda-feira (29) por ter liderado um partido rival nas eleições legislativas de maio, após um procedimento disciplinar.

O ANC, que perdeu sua maioria absoluta pela primeira vez – em grande parte devido à saída de Zuma -, declarou que a conduta do ex-mandatário era “inconciliável” com as regras do partido.

“Jacob Zuma afetou a integridade do ANC e faz campanha para tirar o ANC do poder, ao mesmo tempo que afirma que ainda não quebrou”, declarou o secretário-geral do partido, Fikile Mbalula, em entrevista coletiva. Portanto, foi “excluído”, completou.

O ex-presidente havia sido suspenso pelo ANC em janeiro, um mês após sua aliança com o rival uMkhonto we Sizwe (MK), que ficou em terceiro lugar nas legislativas com 14,5% dos votos e 58 assentos dos 400 no Congresso. O partido de situação, por sua vez, teve o seu pior resultado em três décadas, com 40%.

Zuma se filiou ao ANC em 1959 e passou 10 anos na prisão junto a Nelson Mandela durante o apartheid.

Ele foi eleito presidente em 2009 e forçado a renunciar em 2018 por acusações de corrupção.

