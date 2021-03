Ex-presidente Sarkozy é condenado na França por corrupção

PARIS, 1 MAR (ANSA) – O ex-presidente da França Nicolas Sarkozy, 66, foi condenado nesta segunda-feira (1º) a três anos de prisão, sendo dois com pena suspensa, por corrupção e tráfico de influência.

Chefe de Estado entre 2007 e 2012, o político conservador é o primeiro ex-presidente julgado por corrupção na França. Antes dele, Jacques Chirac (1995-2007), morto em 2019, já havia sido condenado a dois anos de cadeia, mas por desvio de dinheiro público.

O processo contra Sarkozy nasceu das investigações sobre o suposto financiamento líbio à sua campanha em 2007. Em 2013, magistrados apreenderam um celular do ex-mandatário e descobriram que ele usava uma linha secreta com o nome de “Paul Bismuth” para se comunicar com seu advogado, Thierry Herzog.

Segundo a acusação, Sarkozy, por meio de Herzog, teria prometido ao então procurador na Corte de Cassação, Gilbert Azibert, um cargo no Principado de Mônaco. Em troca, Azibert teria passado informações sigilosas sobre o inquérito relativo às supostas doações ilegais da empresária Liliane Bettencourt (1922-2017) para a campanha eleitoral do ex-presidente.

Herzog e Azibert também foram condenados a três anos de prisão, com dois na condicional. Neste momento, é improvável que Sarkozy vá para a cadeia, já que essa punição costuma ser aplicada para sentenças superiores a dois anos em regime fechado. (ANSA).

