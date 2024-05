Ex-presidente Mujica inicia tratamento contra tumor

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/05/2024 - 14:01 Para compartilhar:

MONTEVIDÉU, 9 MAI (ANSA) – O ex-presidente do Uruguai José Mujica, de 88 anos, iniciou recentemente um processo de radioterapia para tratar um tumor maligno no esôfago.

De acordo com os profissionais de saúde que cuidam do ex-mandatário, o uruguaio sofre de uma doença imunológica, a Síndrome de Strauss, e de insuficiência renal, problemas que excluíram a possibilidade de tratá-lo com quimioterapia ou cirurgia.

A médica pessoal do ex-chefe de Estado, Raquel Panone, especificou que este tipo de tratamento pode durar entre um mês e 45 dias, com avaliação contínua dos progressos alcançados.

A profissional acrescentou que o tratamento com radiação tem o objetivo de curar Mujica totalmente, mas ela mencionou também a existência de uma meta “intermediária”, que é oferecer uma “sobrevida longa” e uma “boa qualidade de vida” ao paciente.

A esposa de Mujica, Lucia Topolansky, garantiu recentemente que o tumor está limitado ao esôfago e sem metástase.

O ex-mandatário é uma referência mundial em políticas de esquerda e seu período no poder do Uruguaio foi marcado pela descriminalização do aborto e a legalização do casamento LGBT.

Ele também ficou conhecido por sua postura e a vida simples.

