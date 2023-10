Ex-presidente dos EUA Jimmy Carter completa 99 anos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/10/2023 - 13:51 Compartilhe

Jimmy Carter, o mais velho dos ex-presidentes americanos, completa 99 anos neste domingo (1º), desafiando as probabilidades sete meses depois de começar a receber cuidados paliativos.

Líderes mundiais, celebridades e pessoas comuns enviaram suas felicitações ao quase centenário político, enquanto a Casa Branca exibiu em seu jardim um bolo de madeira gigante com 39 velas para o 39º chefe de Estado da história do país.

“Admiro você porque tem uma integridade, um caráter e uma determinação incríveis”, afirmou o presidente Joe Biden em uma mensagem de vídeo publicada no X, antigo Twitter. “Deus te ama, feliz aniversário amigo”.

O anúncio, em fevereiro por parte do Centro Carter, de que o ex-presidente passaria o “tempo restante” em casa com sua família na pequena cidade de Plains, Geórgia, enquanto recebia cuidados paliativos foi interpretado como o prelúdio de sua morte.

Carter já havia superado um câncer cerebral aos 90 anos.

Desde o anúncio, a família informa que Carter, prêmio Nobel da Paz e ex-agricultor de amendoim, dorme muito, mas também continua assistindo partidas de beisebol e comendo seu sorvete preferido, de manteiga de amendoim.

No último fim de semana, ele fez uma aparição no Festival do Amendoim de Plains, participando do desfile ao lado de sua esposa, Rosalynn, de 96 anos.

Seu neto, Jason Carter, disse ao jornal USA Today no mês passado que o casal estava “chegando ao final”, mas que “estavam indo tão bem como se pode esperar”.

A biblioteca presidencial de Carter em Atlanta adiou uma celebração em homenagem ao ex-presidente na quinta-feira, devido à ameaça da possível paralisação do governo federal, evitada no último minuto no sábado.

O Centro Carter, também com sede em Atlanta, informou que recebeu mais de 15.000 mensagens de aniversário para o presidente, que as compilou em um mosaico digital.

Willie Nelson, Jane Fonda, o ex-presidente Bill Clinton e o astrofísico e autor Neil deGrasse Tyson estão entre as pessoas felicitaram o político.

Em maio, a família Carter anunciou que Rosalynn sofre de demência e que esperava, ao tornar pública sua condição, ajudar a reduzir o estigma sobre a doença.

Com 77 anos, o casamento dos Carter é o mais duradouro da história presidencial dos Estados Unidos, superando os 73 anos do ex-presidente George H.W. Bush e sua esposa Barbara.

Carter cumpriu um mandato como presidente após ser eleito em 1976, logo após a Guerra do Vietnã e o escândalo Watergate.

Em sua presidência, ele conseguiu vitórias como os Acordos de Paz de Camp David entre Egito e Israel, mas também sofreu controvérsias, como a crise dos reféns no Irã.

Após sua aposentadoria da política, ele se dedicou a questões humanitárias e fundou o Centro Carter, que promove os direitos humanos e a resolução de conflitos.

