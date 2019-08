Ex-presidente do Fluminense é agredido em partida contra o Corinthians

Rio – O ex- presidente do Fluminense, Pedro Abad, foi hostilizado verbalmente e agredido fisicamente na partida desta última quinta-feira entre o clube carioca e Corinthians pela Sul-Americana. A atitude lamentável de torcedores do Tricolor ocorreu em uma parte interna do estádio do Maracanã. As informações são do portal “NetFlu”.

Veja o momento da agressão:

Pedro Abad foi atingido por um torcedor pelas costas enquanto era acompanhado por seguranças do próprio estádio. O motivo da presenças dos seguranças, era por conta do clima hostil entre alguns torcedores e o ex-mandatário, que antes de ser agredido fisicamente, foi xingado. Nenhum registro foi feito pelo ex-presidente.

Pedro Abad deixou a presidência do clube no dia 10 de junho deste ano. O ex-presidente decidiu antecipar as eleições, inicialmente marcadas para novembro, por conta de uma crise política que o clube enfrentava.