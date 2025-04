Ex-presidente do Flamengo rebate Ronaldo sobre ida para o Corinthians: ‘Mentiroso filho da p…’

Márcio Braga, ex-presidente do Flamengo, rebateu Ronaldo e chamou o ex-jogador de mentiroso ao comentar a transferência do herói do penta na Copa de 2002 para o Corinthians após ele passar o ano de 2008 se tratando no clube carioca. Recentemente, o Fenômeno voltou a dizer que não acertou com o time rubro-negro por falta de proposta.

“Esse Ronaldo mentiroso, filho da p… ligou para mim: ‘Presidente, o Corinthians me quer, mas não vou, sou Flamengo e quero ficar aqui’. Falei: ‘Ué, então vamos assinar o contrato’. Dois dias depois, ele estava no Corinthians. Tão simples quanto isso… Falso, ele é Flamengo falso”, disse Márcio, em entrevista ao podcast Antenados Na Jogada.

Braga ainda acrescenta que almoçou com os procuradores do atleta e que eles esperariam a plena recuperação para oficializar o negócio. Evitando ansiedades e possíveis novas lesões. Na cabeça do dirigente, tudo já estava apalavrado.

O episódio acontece após o três vezes melhor do mundo contar sua versão ao Charla Podcast. Segundo o campeão mundial, não ter atuado pelo time do coração é uma de suas grandes frustrações, mas que ninguém da agremiação o procurou para oferecer um contrato, mesmo após nove meses treinando na Gávea.

“Fiquei quatro meses treinando na Gávea e eu tinha certeza absoluta que eu ia jogar ali. Não fizeram nada”, explicou. Pelo Corinthians, Ronaldo marcou 35 gols em 69 jogos, conquistando em 2009 o Paulistão e a Copa do Brasil.