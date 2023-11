Ex-presidente de banco é condenado à prisão perpétua na China por corrupção

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/11/2023 - 10:05 Para compartilhar:

O ex-presidente de um dos principais bancos estatais da China foi condenado à prisão perpétua, nesta sexta-feira (10), por receber subornos, informou a televisão chinesa, em mais um episódio da campanha anticorrupção no setor financeiro.

Sun Deshun, que dirigiu o China Citic Bank de 2016 a 2019, foi considerado culpado por um tribunal na província de Shandong (leste) de receber, ilegalmente, bens no valor estimado de 980 milhões de iuanes (US$ 134 milhões, ou R$ 660,6 milhões na cotação atual) durante um período de 16 anos, segundo a televisão estatal CCTV.

“As circunstâncias do crime são particularmente graves, assim como seu impacto na sociedade, causando enormes perdas para os interesses do país e do povo”, afirma a sentença, mencionada pela CCTV.

O juiz condenou-o à pena de morte com possibilidade de indulto, uma pena que normalmente é comutada para prisão perpétua após dois anos.

Desde que chegou ao poder em 2012, o presidente Xi Jinping faz uma rígida campanha contra a corrupção no funcionalismo público. Os defensores dessa política consideram que ela expurga os círculos do governo, mas seus opositores afirmam que isso permite ao chefe de Estado se livrar de seus adversários.

