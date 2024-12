Ex-presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi é internada em Luxemburgo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/12/2024 - 20:22 Para compartilhar:

A ex-presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, foi hospitalizada após se ferir em Luxemburgo, onde deveria participar do 80º aniversário de uma importante batalha da Segunda Guerra Mundial, informou seu gabinete nesta sexta-feira (13).

Pelosi, de 84 anos, viajou para o pequeno país europeu com uma delegação do Congresso para participar das comemorações do 80º aniversário da Batalha das Ardenas, precisou seu porta-voz, Ian Krager, em um comunicado.

A parlamentar democrata “sofreu uma lesão durante um ato oficial e foi hospitalizada para avaliação”, declarou.

Vários veículos de comunicação dos Estados Unidos indicaram que Pelosi fraturou o quadril após cair de escadas de mármore.

Pelosi “está recebendo um excelente tratamento”, declarou Krager, que acrescentou que ela seguia trabalhando e lamentou “não poder participar dos outros atos” da delegação.

Pelosi, a primeira mulher a se tornar presidente da Câmara dos Representantes, perdeu o posto no ano passado, quando os republicanos retomaram a maioria na casa.

No entanto, a congressista da Califórnia continua exercendo grande influência no Partido Democrata, e se acredita que suas manobras nos bastidores no fim de julho tenham sido em parte responsáveis pela desistência de Joe Biden da corrida presidencial.

A Batalha das Ardenas, que ocorreu entre dezembro de 1944 e janeiro de 1945, foi a última grande ofensiva alemã no front ocidental durante a Segunda Guerra Mundial. Os aliados venceram o confronto.

