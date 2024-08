Ex-presidente da Argentina é acusado de agredir própria esposa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/08/2024 - 13:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 5 AGO (ANSA) – O ex-presidente da Argentina Alberto Fernández é suspeito de agredir sua esposa Fabiola Yañez, segundo uma publicação do jornal Clarín divulgada no último domingo (4).

A atriz e jornalista casou-se com o ex-líder progressista em 2014 e foi primeira-dama da Argentina de 2019 a 2023, durante o governo de Fernández.

De acordo com informações obtidas pelo jornal, Yañez enviou fotos à secretária do ex-presidente María Cantero, as quais a mostram com inchaço no maxilar e no olho, entre outros ferimentos.

Além disso, em uma troca de mensagens, ela mandou áudios com relatos das agressões ocorridas na residência oficial do presidente, a Quinta de Olivos, em Buenos Aires.

Segundo a reportagem, Yañez também teria sido agredida durante a gravidez do filho Francisco, que nasceu em abril de 2022.

Atualmente, os dois moram na Espanha, e a ex-primeira-dama não teria levado adiante a denúncia contra Fernández.

Por sua vez, a defesa do ex-presidente argentino nega que houve violência física, afirmando que os dois tiveram apenas “discussões de casal”. (ANSA).