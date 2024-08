Ex-presidente da Argentina Alberto Fernández é acusado de agressões e maus-tratos contra esposa

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/08/2024 - 12:57 Para compartilhar:

O ex-presidente da Argentina Alberto Fernández voltou ao noticiário argentino por suspeitas de agressão contra a esposa Fabiola Yañez no período em que esteve na presidência.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Clarín, a ex-primeira-dama teria enviado para a secretária do ex-presidente María Cantero fotos dela com o olho e o maxilar inchado, entre outros ferimentos, além de áudios com relatos das agressões.

O jornal argentino afirma ainda que as agressões teriam ocorrido inclusive no período que a atriz e jornalista estava grávida de Francisco, que nasceu em abril de 2022. Atualmente, os dois vivem na Espanha.

O caso veio a tona após jornalistas do periódico argentino terem acesso ao conteúdo encontrado no celular de María Cantero, investigada no caso da suposta contratação irregular de seguros para funcionários públicos durante o governo de Fernández.

Ainda conforme a reportagem, Fabiola foi questionada se gostaria de levar o caso à Justiça, mas decidiu não denunciar o ex-presidente já que precisaria retornar para a Argentina.

Procurado pelo Clarín, Juan Pablo Fioribello confirmou apenas que o ex-presidente e a então primeira-dama tiveram “discussões de casal e nada mais”. Já o adovgado do ex-presidente nega violência física. Fernández deixou o cargo em dezembro de 2023.