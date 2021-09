Ex-presidente catalão diz que voltará à Itália para audiência

ROMA, 27 SET (ANSA) – O ex-presidente da Catalunha Carles Puigdemont afirmou nesta segunda-feira (27), em Bruxelas, que retornará para a Itália para participar da audiência de extradição marcada pela Corte de Apelação de Sassari para o dia 4 de outubro.

“Sim, voltarei para a Sardenha”, respondeu aos jornalistas que o questionaram em frente à Comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu. No entanto, o catalão não quis dar mais detalhes sobre o caso.

Puigdemont foi preso na quinta-feira (23) na ilha da Sardenha, mas foi libertado menos de 24 horas depois. A juíza Plinia Azzena não considerou a prisão como ilegal, mas disse que “não havia motivos” para o eurodeputado continuar preso. Porém, ela agendou uma audiência para outubro para debater a extradição.

Como não foi imposta nenhuma tipo de medida cautelar, Puigdemont pode viajar normalmente para a Bélgica, onde trabalha como deputado do Parlamento da UE. Ainda no fim de semana, o político foi saudado por dezenas de apoiadores em Alghero, cidade considerada como “Barcelona sarda” por conta da quantidade de habitantes com herança cultural catalã. Na localidade, ele se reuniu com o prefeito Mario Conoci e com autoridades locais. (ANSA).

