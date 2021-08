Ex-preparador físico do São Paulo e seleção, Bebeto de Oliveira morre aos 79 anos

O futebol brasileiro está de luto. Morreu neste domingo, em Campinas (SP), Bebeto de Oliveira, um dos melhores preparadores físicos do Brasil. Carlos Roberto Valente de Oliveira tinha 79 anos – nasceu em 10 de outubro de 1941 – e chegou a atuar como jogador na década de 60.

“Nosso Professor Bebeto de Oliveira nos deixou hoje (domingo) pela manhã. Preparador Físico do SPFC por muitos anos, anos 80, multicampeão de Guarani, Vasco, Flamengo e Seleção Brasileira. Tenho as melhores lembranças de nossa amizade fraterna, das risadas, da doação profissional a cada atleta. Nosso último encontro foi em 06/07/2021. Bebeto gigante na vida de todos nós!”, escreveu Marco Aurélio Cunha, atual diretor executivo de futebol do Avaí.

Bebeto de Oliveira, que jogou por Ponte Preta, Ferroviária, entre outros clubes, se destacou no São Paulo como preparador físico na década de 80. Ele era responsável pelos jogadores na época de Cilinho, quando o tinha ganhou o apelido de Menudos do Morumbi.

No São Paulo, onde saiu em 2009, chegou a comandar o time em algumas oportunidades. Como preparador físico também trabalhou no Guarani e no Vasco. Como jogador, conquistou o acesso à elite paulista com a Ferroviária em 1966 e foi tricampeão do interior, além de ter obtido a Taça dos Invictos em 1972.

Veja também