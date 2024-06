Ex-premiê da Itália Mario Draghi receberá prêmio ‘Carlos V’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/06/2024 - 18:01 Para compartilhar:

MADRID, 8 JUN (ANSA) – O ex-premiê da Itália e ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE) Mario Draghi receberá o prêmio “Carlos V” em uma cerimônia solene presidida pelo rei Felipe VI, no próximo dia 14 de junho, no Mosteiro de São Jerônimo de Yuste, na Espanha.

De acordo com o comunicado divulgado neste sábado (8) pela Junta de Estremadura, o evento contará com a presença do vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, o alto representante de Política Externa da União Europeia, Josep Borrell, e o ex-presidente do governo espanhol, José María Aznar.

Também está prevista a presença de diversos representantes diplomáticos das embaixadas europeias e latino-americanas, entre eles o embaixador da Itália na Espanha, Giuseppe Buccino Grimaldi, o cônsul-geral de Portugal e membros diplomáticos de Alemanha, Argentina, Áustria, Bolívia, Chipre, Croácia, El Salvador, Eslovênia, Finlândia, França, Lituânia, Panamá, Polônia, Portugal, Romênia e Ucrânia.

Na 17ª edição da premiação, o júri concedeu a Draghi o reconhecimento por “sua liderança à frente do Banco Central Europeu, que permitiu enfrentar uma das maiores crises já vivida na União Europeia desde a sua criação, encaminhando uma série de medidas enérgicas e audaciosas que ajudaram, em meio à recessão da economia europeia, a manter a estabilidade do euro e da autonomia do BCE”, bem como “salvar a moeda única, permitindo a Europa sair fortalecida da crise”.

Ao mesmo tempo, foi destacada “a forma exemplar com que Draghi promoveu os princípios éticos europeus como o da governança econômica” e enfatizou “sua extraordinária capacidade de previsão e diálogo ao serviço de uma Europa unida”, assim como “sua atenção e compromisso com a juventude”.

Draghi é o terceiro italiano a vencer o Prêmio Europeu Carlos V, que em 2016 foi entregue para a professora Sofia Corradi, conhecida como “Madre Erasmus” por ter iniciado o programa Erasmus da UE, e em 2018 para o atual vice-premiê e ministro das Relações, Antonio Tajani, “por seu trabalho em favor de uma Europa mais competitiva que garante um modelo eficaz e estratégico de crescimento sustentável”.

O prêmio espanhol é concedido a todas as pessoas, organizações, projetos ou iniciativas que contribuíram para o conhecimento geral e para o enriquecimento dos valores culturais, sociais, científicos e históricos da Europa, e para o processo de construção e integração europeia. (ANSA).