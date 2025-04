Ex-premiê australiano ironiza Trump antes das eleições

O ex-primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull ironizou Donald Trump nesta terça-feira (1) e pediu aos candidatos nas eleições gerais do próximo mês em seu país que “enfrentem” o presidente dos Estados Unidos.

Turnbull, que era o primeiro-ministro da Austrália quando Trump chegou à Casa Branca pela primeira vez em 2017, adotou um sotaque anasalado americano e fez piadas com algumas expressões do magnata republicano.

A brincadeira aconteceu durante um discurso do líder conservador no qual ele pediu aos políticos australianos que não tenham medo de irritar Trump.

“Este é o desafio para nossos líderes: eles precisam ser capazes de enfrentar”, disse.

Mesmo que isto “signifique que eles receberão uma crítica ou uma postagem na Truth Social dizendo ‘Você é fraco e ineficaz. Você não sabe nada sobre a China'”, acrescentou Turnbull, imitando a maneira de falar de Trump.

“Se você está assustado com isso, não deveria estar no cargo”, conclui o ex-premiê para as risadas da plateia.

Turnbull já havia criticado Trump anteriormente, por considerar que seu retorno ao poder foi “caótico” e “errático”. O americano respondeu que ele foi “um líder fraco e ineficaz que nunca entendeu o que acontecia na China”.

A relação entre ambos parecia condenada desde o início. Após a ligação de parabenização de Turnbull pela vitória eleitoral de Trump em 2016, o presidente americano a descreveu como “a pior de todas”.

