Ex-prefeito em Goiás convoca população a não pagar IPTU; assista

Evandro Magal (PSDB), ex-prefeito de Caldas Novas (GO), usou o seu perfil no Instagram para convocar a população da cidade a não pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Isso porque a tarifa passou por um reajuste recente, que o político alega ser “abusivo” e “criminoso”. Segundo a prefeitura, os valores foram revistos com base na atualização de alíquotas e Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) para “manter a saúde fiscal do município e garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais”.

Inclusive, não há uma porcentagem fixa para o aumento, que muda de acordo com a área e o uso do imóvel, entre outras variáveis.

No entanto, para Magal, a mudança não foi benéfica para os cidadãos. Por isso, ele convidou a população a não pagar o imposto até o próximo dia 30, prazo máximo estabelecido pela prefeitura, como forma de pressão para descontos.

O ex-prefeito afirmou que o atual prefeito, Kleber Luiz Marra (MDB) “está desesperado porque a prefeitura está quebrada, está falida e não tem crédito para comprar uma cibalena na esquina”.

Quem pagar à vista, tem 25% de desconto, mas para o ex-prefeito, se a população atrasar ao máximo o pagamento, a redução poderá ser ainda maior.

“Ele vai perder essa guerra”, disse Magal em relação ao atual prefeito. Kleber Marra (MDB) foi eleito com 60% dos votos em outubro do ano passado, após vencer justamente o tucano na disputa pela prefeitura.

Segundo o UOL, em nota, o órgão informou que o valor do IPTU é calculado com base nas informações constantes no cadastro do imóvel e que “variações mais significativas podem ocorrer devido a divergências cadastrais, como área construída, uso do imóvel, ou zoneamento”.

