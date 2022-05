Ex-prefeito de Campinas Jacó Bittar morre aos 81 anos

O ex-prefeito de Campinas (SP) Jacó Bittar morreu aos 81 anos nesta quinta-feira (26). Diagnosticado com o mal de Parkinson, Jacó morava sozinho e era assistido por uma equipe de cuidadores. O óbito foi constatado por um deles. Ele deixa três filhos. As informações são do G1.

Nas redes sociais, o atual prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), lamentou a morte de Bittar e decretou luto de três dias na cidade.





“Campinas perdeu hoje Jacó Bittar, nosso prefeito de 1989 a 1993. Na época eu acabara de me formar em Medicina e fazia residência em urologia no Mário Gatti e Casa de Saúde. Jacó foi um dos mais importantes sindicalistas de nosso país e, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Meus sentimentos à família e aos amigos”, escreveu Saadi.