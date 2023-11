Ex-Power Couple e influenciadora digital, Luana Andrade morre aos 29 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2023 - 12:38 Para compartilhar:

A influenciadora Luana Andrade, que ficou conhecida na televisão por ter participado da 6ª edição do Power Couple, da Record TV, em 2022, morreu nesta terça-feira, 7, aos 29 anos.

A notícia da morte da jovem natural de SP veio por meio de mensagens de despedida publicada por familiares e amigos, que também desejaram conforto ao namorado da empresária, João Hadad. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Luana se formou em publicidade e propaganda, e estava trabalhando como modelo e influenciadora digital. Além da participação no reality da Record TV, ela também foi uma das talentosas bailarinas do programa “Domingo Legal”, do SBT.

