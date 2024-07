Ex-policial Bola, condenado pela morte de Eliza Samudio, volta a ser preso por assassinato

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2024 - 20:07 Para compartilhar:

Conhecido pelo envolvimento na morte de Eliza Samudio, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, voltou a ser preso nesta quarta-feira, 3, sob acusação de um outro assassinato, o do motorista Devanir Claudiano Alves, em 2009, na cidade de Belo Horizonte.

– De acordo com denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, Bola foi o executor de um crime encomendado pelo comerciante Antônio Osvaldo Bicalho, que descobriu um caso amoroso entre sua esposa e a vítima, que foi morta a tiros.

Em 2019, Bola foi condenado por júri popular a 16 anos de prisão; Bicalho pegou 14 anos. Na época, eles receberam o direito de recorrer em liberdade, mas Bola já cumpria pena pela morte da ex-namorada do goleiro Bruno.

Com o fim dos recursos, o Tribunal de Justiça determinou a prisão do condenado nesta segunda-feira, 1º. Ele estava em casa, na Grande BH, quando foi detido por policiais militares, e deu entrada no Presídio de Lagoa Santa nesta quinta-feira, 4, de acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A defesa dos condenados no processo mais recente não foi localizada pela reportagem.

Em 2013, Bola foi sentenciado a 22 anos de prisão pelo assassinato de Eliza Samudio. Em 2016, a Justiça voltou a condená-lo pela morte de um carcereiro em Contagem.