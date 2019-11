Rio – Um ex-PM foi assassinado a tiros, na tarde deste sábado, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com informações do 15º BPM (Duque de Caxias), Robson Gomes de Souza estava em um bar no bairro Centenário quando homens em um carro fizeram vários disparos contra ele, que morreu no local. Ainda conforme os militares, populares acionaram a polícia após a fuga dos criminosos.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) fizeram uma perícia no local. Os policiais buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os criminosos. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento do ex-policial.