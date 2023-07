Ex-PM afirma em delação que Ronnie Lessa atirou em Marielle, diz Dino

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 10:32 Compartilhe

O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse nesta segunda-feira, 24, que o ex-policial militar do Rio de Janeiro Élcio de Queiroz teria confessado, em delação premiada, envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves. Ele ainda teria confirmado que Ronnie Lessa estava dentro do veículo e supostamente atirou contra as vítimas.

Em entrevista coletiva, o ministro afirmou que o ex-policial militar também teria indicado a participação do ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, conhecido como Suel, que foi preso pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira.

Maxwell havia sido condenado em 2021 a quatro anos de prisão por atrapalhar as investigações, mas cumpria a pena em regime aberto. A promotora do MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) Simone Sibilio, responsável pela investigação do caso, afirmou, em entrevista, que Correa foi proprietário do carro utilizado para ocultar um arsenal de armas de Ronnie Lessa, acusado de ser o executor da vereadora.

