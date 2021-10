Ex-pastora revela que experiência na igreja a ajudou no OnlyFans: ‘Curador e libertador’

Nikole Mitchell, ex-pastora que abriu uma conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto, deu uma entrevista ao This Morning e contou que sua experiência na Igreja Batista a ajudou com o site erótico.

“Descobri que esses trabalhos têm mais em comum do que imaginamos. Fomos criados em um mundo em que ou algo é bom, ou ruim. Certo ou errado, preto ou branco. Ficamos nos sentindo divididos entre duas escolhas quando sabemos que deve haver uma opção melhor”, disse Nikole.

“Sou uma ex-pregadora que virou modelo. Agora, ganho mais dinheiro em um mês do que costumava ganhar em um ano”.

“Moro onde fé e fetiches se encontram, onde autoexpressão e realização sexual se encontram, sem trocadilhos. É profundamente curador e libertador”, finalizou, explicando ter ficado surpresa por descobrir que “habilidades que usou na igreja, também usa no trabalho adulto.