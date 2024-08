Ex-pastor é preso por suposto abuso de menina na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/08/2024 - 9:01 Para compartilhar:

Um ex-pastor evangélico, de 83 anos, foi detido nesta quinta-feira (22) pela polícia da cidade de Trento, no extremo norte da Itália, por supostamente abusar de uma menina de sete anos.

De acordo com apuração da ANSA, o homem está sob investigação por envolvimento em atos sexuais com menor e foi colocado em prisão domiciliar.

O ex-pastor, cuja identidade não foi revelada, é acusado de abusar da criança enquanto ela estava alojada em uma comunidade em Trentino-Alto Ádige com sua família, originalmente de Camarões, em dezembro de 2022.

A investigação foi aberta depois que um voluntário da instituição de caridade católica Caritas revelou aos serviços sociais que o pai da menina havia lhe confidenciado o abuso sexual supostamente sofrido pela filha.

A acusação foi encaminhada ao Ministério Público de Trento e, na sequência, os investigadores ouviram os pais da vítima, cujos relatos apontaram que as primeiras suspeitas remontavam ao verão de 2023. No entanto, o pai e a mãe da criança revelaram que não denunciaram por admiração ao pastor.

Entre as diversas provas recolhidas pelas autoridades está um áudio, no qual o homem admite ter molestado a menina. Ele foi dispensado de suas funções assim que a comunidade evangélica foi informada do ocorrido. (ANSA).