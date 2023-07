Ex-participante do ‘The Voice’ processa motel após encontrar esperma em piscina: ‘Cheia de espermatozoide’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 13:46 Compartilhe

Ex-participante do programa ‘The Voice’, a cantora Aila Menezes está processando o motel Del Rey, localizado em Salvador, na Bahia. Nas redes sociais, a artista denunciou que encontrou esperma na piscina de uma suíte do estabelecimento.

Segundo Aila, o quarto alugado por ela contava com banheira de hidromassagem, sauna e uma piscina com gruta e cascata. Ao entrar na água, contudo, a cantora foi surpreendida e encontrou os fluídos de outra pessoa no seu espaço.

Em vídeo que circula nas redes sociais, Aila mostra resquícios de fluidos brancos na água, e se mostra indignada.

“Olhe para isso. Está cheia de espermatozoide. O valor dessa suíte é muito cara, eu vou juntar com outras imagens que fiz da piscina. Isso é um absurdo”, disse Aila.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🔥🌶️AILA MENEZES🌶️🔥 (@ailamenezes)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias