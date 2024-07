Ex-participante do Masterchef impressiona seguidores com emagrecimento; veja antes e depois

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/07/2024 - 10:16 Para compartilhar:

Léo Santos participou da 4ª temporada do Masterchef Brasil, e chamou atenção nas redes sociais nesta semana por conta da transformação que viveu ao longo dos últimos anos. O chef de cozinha passou por um grande processo de emagrecimento, impressionando os internautas que ainda tinham a lembrança dele da época do programa.

O chef postou uma foto nas redes sociais e recebeu comentários de seguidores. “Eu lembro dele, passada”, disse uma internauta em tom de surpresa. “Meu Deus, que transformação”, opinou outra, “Que superação, incrível”, disse uma terceira.

Veja um antes e depois de Léo Santos:

Em fevereiro deste ano, o chef de cozinha chegou a compartilhar nas redes sociais uma reflexão sobre o emagrecimento e compulsão alimentar.

Leia o texto na íntegra abaixo:

“É sobre assumir compulsões alimentares que precisam ser tratadas constantemente, é sobre parar de frente com o espelho e me olhar nos olhos e entender que tudo que construí ao longo dos anos está sempre por um fio. Uma ansiedade, ou uma onda de tristeza, ou até mesmo uma exaustão psicológica e pronto, voltamos a estaca zero! A compulsão alimentar é um leão domado, mas mesmo assim nunca será um gato, sempre será um leão.

Acho importante ser claro com todas as pessoas que me seguem e me perguntam e admiram sobre dieta, treinos e afins, pois existem, sim, os dias escuros, nem tudo é foto de espelho de academia e prato de salada, tem muito drama e surto envolvido, e tá tudo bem! Passamos tantos anos romantizando esse processo que ele passou a parecer fácil, afinal vocês entram no Instagram e todas as pessoas exibem seus corpos perfeitos e seus baixos percentuais de gordura, não é?.

Todos passaram a lutar e se torturar pela busca de um corpo invejável, inclusive eu, e graças a Deus por isso! Vivemos hoje em dia uma onda muito mais saudável, onde as pessoas passaram a entender e se interessar pelo que comem, mas existe uma linha tênue entre se preocupar com sua saúde física e encontrar o corpo perfeito a qualquer custo. Lidar com a alimentação como fonte de prazer e não ter com ela uma relação medicamentosa.

Lembrar que nosso corpo precisa de descanso também. Tá tudo bem falhar, na próxima refeição você começa de novo. Não criminalize a diversão ao comer. Comer também é prazer, e nossa cabeça é tão importante quanto nossos músculos. Se hoje eu puder dar um conselho a quem me segue por dieta é: alie uma atividade física que você goste a sua rotina, e não abra mão de comer o que te faz feliz de vez em quando”