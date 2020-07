Ex-participante de reality show é preso acusado de espancar namorada até a morte

O ex-participante do reality show americano “Gigolos” Akshaya Kubiak, conhecido como Ash Armand, foi preso na tarde dessa sexta-feira em Las Vegas, nos EUA, acusado de espancar a namorada até a morte, de acordo com informações do site “TMZ”.

Segundo a reportagem, Armand ligou para a polícia na manhã dessa sexta-feira para informar que a namorada estava inconsciente na casa onde moravam.

A polícia foi ao local e encontrou a mulher, que não teve seu nome divulgado, já sem vida e com marcas de agressões no corpo. Armand foi detido em seguida, já que as autoridades acreditavam que ele estava sob efeito de entorpecentes e que, por isso, teria agredido a namorada. A Justiça americana ordenou sua prisão ainda no dia de ontem, após ele passar um dia detido na delegacia.

Armand participou da terceira temporada de “Gigolos”, que foi ao ar entre 2011 e 2016 no canal ‘Showtime’ e mostrava a cada temporada a vida de cinco acompanhantes homens em Las Vegas.

