Ex-paquita Pituxita admite culpa por Xuxa ter parado de falar com ela

Ana Paula Almeida ficou conhecida aos 10 anos de idade ao lado de Xuxa. Ela trabalhou no ‘Xou da Xuxa’ como a paquita Pituxita Bonequinha e trabalhou com a apresentadora até 2001. Lançando um livro, a ex-paquita contou mais sobre a sua trajetória na TV e o quanto aprendeu com Xuxa e Marlene Mattos.

“Aprendi demais com as duas (Xuxa e Marlene Mattos) ! Cresci ao lado delas e grande parte de tudo que eu sei devo a elas, principalmente a Xu, que era um exemplo pra mim de disciplina, esforço e personalidade. Imagina que eu era uma criança e a Xuxa era tudo o que eu queria ser. Tudo que eu aprendi sobre alimentação, exercícios físicos, cuidados com o corpo, foi com ela. Aprendi a me maquiar, pentear, me vestir e a fotografar com ela. Aprendi o ofício de modelo e manequim também. Era com ela que eu passava a maior parte do meu tempo, principalmente quando ela abriu as portas da casa dela pra mim. Com a Xu, eu tive a oportunidade de adquirir novos hábitos mais saudáveis, ler e principalmente, admirar e replicar a disciplina que ela tinha na vida pessoal na minha vida”, revelou em entrevista à Quem.

Apesar do carinho, ela revela que não possui mais contato com nenhuma das duas. “Meu contato com elas hoje em dia é muito pouco, a vida nos levou para lugares diferentes e nos separamos. Com a Xu, em especial, por minha culpa, não estamos mais próximas. Mas o tempo é o senhor de tudo, e a amo demais. Na hora certa, quem sabe, poderemos estar mais próximas de novo”, disse.

