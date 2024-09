Ex-paquita diz que foi procurada por ‘novinhos’ em aplicativo de namoro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2024 - 16:06 Para compartilhar:

Andrea Veiga, 55 anos, que fez parte da primeira geração de Paquitas no “Xou da Xuxa” (TV Globo), contou que foi procurada por “novinhos” após entrar em um aplicativo de namoro. A artista revelou ter criado o perfil para poder investigar um ex-namorado.

“Uma vez, entrei em um aplicativo de namoro, mas foi para espionar um ex-namorado, achei que ele estava lá, e estava mesmo! Aí, você precisa colocar a faixa etária que você quer, eu coloquei de 47 a 60 anos. Sabe quem me procurava? Os garotinhos de 25 ou 23 anos”, relembrou ela durante sua participação no “Saia Justa” (GNT).

Andrea ainda disse às apresentadoras Eliana, Tati Machado e Rita Batista que apontava a idade para os rapazes quando recebia uma mensagem.

“Eu perguntava: ‘Você viu a idade que eu tenho? Eu tenho um filho quase da sua idade!’. Um respondeu que ‘as mulheres mais velhas sabem o que querem’”, continuou a atriz e apresentadora.

Perguntada sobre ter aceitado sair com alguém do aplicativo, ela disse não.

“Lógico que não dei match com ninguém, saí do aplicativo [risos]. Não ficaria confortável”, explicou.

Além de Andreia, o programa recebeu a também ex-paquita Ana Paula Guimarães. As duas estão no documentário “Pra Sempre Paquitas”, que estreou no Globoplay recentemente.

