Ex-paquita, Bárbara Borges diz que chorou com série e critica Xuxa: ‘Omissa e egocêntrica’

A atriz e ex-paquita Bárbara Borges publicou um longo desabafo em seu perfil no Instagram falando sobre sua relação com Xuxa e Marlene Mattos, diretora dos programas da apresentadora nos anos 1990 e 2000.

“Eu fui muito fã das paquitas, eu fui uma paquita e eu vi meninas sendo paquitas depois de mim. Eu vivi a realização do meu sonho de infância de ficar ao lado da Xuxa e fazer parte desse mundo encantado da minha fada madrinha aos 16 anos”, introduziu.

Em seguida, falou sobre a série em documentário original Globoplay, Para Sempre Paquitas: “No final do 4.º episódio eu tive uma crise de choro forte e sentida. Eu senti muito a dor das paquitas, de todas as meninas que eu vi na TV e eram referência para mim, que eram tudo o que eu queria ser. Eu compreendi muito o que foi aquele momento”.

“Chegamos num momento em que Marlene [Matos, diretora] fez seus ajustes para melhorar seu comportamento (não sofremos o mesmo que a geração anterior) e Xuxa seguiu na sua omissão, cegueira e egocentrismo. São muitas histórias dentro de uma mesma história”, continuou em outro momento.

Bárbara Borges criticou a superficialidade gerada pelo curto tempo para falar sobre sua vivência com as outras paquitas de Xuxa: “Por isso, um episódio apenas para mostrar as Paquitas da Nova Geração e as Paquitas Geração 2000 e ainda com o encontro no ônibus para a participação no Altas Horas não dá para se aprofundar e explorar o que vivemos. […] Não tivemos o mesmo ‘colocar os pingos nos is’ com a pessoa chave desse sonho: a Xuxa.”

Por fim, a vencedora de A Fazenda em 2022 afirmou que não está criticando Xuxa: “E já digo logo para quem quiser distorcer: não estou criticando, é apenas a minha constatação sobre o grupo que eu participei e pelas meninas da Geração 2000. Eu gostei muito do documentário. […] Agradeço muito o carinho e a gentileza da Catu e de toda equipe comigo. Eu aplaudo muito todas!”

“Para finalizar, para Marlene e Xuxa: vocês duas são muito importantes na história da minha vida. Aprendi muito de quem eu sou através de vocês! Foram anos de terapia, foram anos para me libertar da fantasia e da idealização. Eu enxergo vocês com meu coração, tenho vocês no meu coração, já perdoei vocês e sou muito grata por tudo”, encerrou Bárbara Borges.