Ex-paquita Andrea Veiga elogia Marlene Mattos e descarta rumores de assédio

A atriz e ex-paquita Andrea Veiga concedeu uma entrevista exclusiva ao site Heloísa Tolipan, na qual abordou detalhes sobre sua parceria profissional com a renomada diretora Marlene Mattos, além de desmentir boatos de assédio.

Andrea Veiga, conhecida por sua atuação como uma das primeiras Paquitas da apresentadora Xuxa durante as décadas de 1980 e 1990, compartilhou sua trajetória dedicada à televisão como assistente de palco, revelando que a intensa rotina de trabalho não lhe permitiu uma infância ou adolescência típicas. “Eu vejo que a gente trabalhou muito. Não tive infância, não tive adolescência. Fui terminar o Ensino Médio aos trinta anos de idade, me formei em Jornalismo aos 34 anos. Ou seja, o tempo age de maneira completamente diferente pra mim”, relatou.

A respeito de sua parceria com Marlene Mattos, Andrea enfatizou a relevância da ex-empresária em sua carreira artística e pessoal. “Eu tive uma relação muito tranquila com a Marlene. Ela gostava muito de mim. Era exigente e sempre foi. E eu acho que essa coisa de ter trabalhado com ela e de ser uma pessoa muito caxias, muito profissional, soma no meu trabalho”, enfatizou, destacando o impacto positivo da postura profissional da diretora em seu crescimento artístico.

Quanto às polêmicas envolvendo Marlene Mattos, especialmente em relação às acusações de suposto assédio, Andrea Veiga foi enfática ao descartar qualquer envolvimento nesse tipo de situação. “Eu acho que esta questão de assédio de trabalho é da geração das Paquitas, mais novas”, esclareceu.

