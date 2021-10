Ex-Palmeiras, Valdivia fecha com ESPN chilena como comentarista Ex-meia de 37 anos estava sem clube desde junho deste ano, quando rescindiu seu contrato com o Unión La Calera (CHI)

O ex-meia Jorge ‘El Mago’ Valdivia foi anunciado pela ESPN do Chile como o mais novo comentarista de futebol do canal. O atleta que teve passagens marcantes no Brasil pelo Palmeiras estava sem clube desde junho deste ano, quando rescindiu seu contrato com o Unión La Calera (CHI).

– A magia chegou a ESPN! Damos boas-vindas ao Jorge Valdivia, que se junta ao grande time da ESPN Chile! Contratação de luxo! Venha aproveitar toda a experiência e talento do Mago! – escreveu o perfil da emissora em suas redes sociais.

Veja a publicação original abaixo.

¡LA MAGIA LLEGA A ESPN! Le damos la bienvenida a Jorge Valdivia (@el_mago_oficial ) que se suma al gran equipo de @ESPNChile . ¡Contratación de lujo! ¡Disfruta de la experiencia y talento del “Mago” por #ESPNenStarPlus! pic.twitter.com/bpv3v112Pd — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) October 11, 2021

No Brasil, Valdivia teve duas passagens pelo Palmeiras. Na primeira, de 2006 a 2008, o ex-meia ajudou o Verdão a conquistar o Paulistão de 2008, antes de deixar o clube pelo futebol árabe. Em seu retorno, de 2010 a 2015, o ‘Mago’ foi uma peça essencial do time para conquistar duas Copas do Brasil e retornar à Série A do Brasileirão.

