Ex-Palmeiras, Maurício visa sequência da Champions da Ásia

Um dos principais nomes do Johor, da Malásia, o zagueiro Maurício, ex-Palmeiras, falou sobre a expectativa da equipe para a sequência da Liga dos Campeões da Ásia. Segundo o defensor, a meta de todos no elenco é terminar bem a primeira fase da disputa.

– Vamos focados para essa sequência da Liga dos Campeões, que é uma competição importante para o Johor. Vamos lutar muito para terminarmos bem a primeira fase da disputa neste ano. O grupo está muito motivado para fazer grandes jogos e para conquistar os resultados que precisamos na disputa.

Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens por Sporting e Lazio na Europa, seu momento no clube tem sido muito especial. No Brasil, Maurício também atuou no Vitória e no Sport.

– Estou me dedicando muito para continuar honrando e fazendo a minha história com a camisa do clube. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo.

