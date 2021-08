Ex-Palmeiras, Matías Viña é anunciado oficialmente pela Roma Jogador de 23 anos assinou contrato de cinco temporadas com a equipe italiana e será comandado por José Mourinho. Transação foi concluída por R$ 80 milhões

A Roma anunciou oficialmente a contratação do lateral-esquerdo Matías Viña neste domingo. Ex-jogador do Palmeiras, o uruguaio assinou contrato por cinco temporadas com o time da capital italiana, até junho de 2026, e vestirá a camisa 5 na equipe de José Mourinho.

O clube do País da Bota informou que pagou 13 milhões de euros (R$ 80 milhões na cotação atual) para contratar o atleta. Além do valor fixo, existem bônus variáveis e uma porcentagem de uma futura venda para o atual campeão da Libertadores.

– Estou emocionado por chegar a um clube de tanto prestígio. Quando criança, sonhava jogar na Europa e poder fazer isso com a camisa da Roma me deixa orgulhoso. Não vejo a hora de estar à disposição do treinador e dos companheiros e entrar em campo diante da nossa torcida – disse Vinã.

O jogador de 23 anos tem grandes chances de assumir a titularidade na posição em seu início na Giallorossi, uma vez que o atual dono da posição, Leonardo Spinazzola, está lesionado. O lateral-esquerdo italiano rompeu o tendão de Aquiles na Eurocopa e só deverá voltar aos gramados em 2022.

– A chegada de Matías Viña nos permite preencher da melhor forma a lacuna que se criou no nosso grupo com a lesão de Spinazzola. Aos 23 anos, Matías já conquistou vários títulos nos clubes onde jogou, primeiro no Uruguai e depois no Brasil, incluindo a Taça Libertadores. É um jogador de futebol com mentalidade vencedora e com grandes possibilidades de melhorar – disse Tiago Pinto, diretor esportivo da Roma.

