Ex-Palmeiras, Deyverson tem carro de luxo roubado na Espanha Atacante do Alavés pediu a ajuda dos seguidores nas redes sociais

Deyverson, ex-Palmeiras, vive um momento turbulento fora de campo na Espanha. O atacante do Alavés teve sua Mercedes-Benz roubada dentro de sua garagem, na cidade de Vitoria-Gasteiz. Nas redes sociais, o jogador fez um apelo e pediu ajuda aos seguidores na tentativa de achar o veículo. Dentro do automóvel, estavam os passaportes da esposa Karina Alexandre e de uma das filha do casal.

+ Confira a classificação do Campeonato Espanhol

E MAIS:

– Se alguém souber de algo ou tiver alguma informação que possa ser útil, por favor me avise. Neste carro estava o passaporte da minha esposa e da minha filha. Precisamos deles – escreveu Deyverson em seu perfil no Instagram.

– Todas as informações são úteis! Agradeço antecipadamente por qualquer informação que vocês possam me dar. Qualquer ajuda é bem vinda! – completou o atacante, que ainda prometeu uma recompensa para quem ajudasse a encontrar a Mercedes.

E MAIS:

Veja também