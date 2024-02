Ex-padrasto de Neymar, Tiago Ramos é visto aos beijos com ex-affair do jogador

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/02/2024 - 15:19 Para compartilhar:

Ex-namorado de mãe de Neymar, Tiago Ramos foi flagrado com Ellen Santana, a eterna Miss Bumbum, que, por sua vez, é ex do jogador.

A morena e o influenciador foram vistos em clima de intimidade enquanto assistiam a uma apresentação nesse carnaval, quando os dois teriam se conhecido.

Entre risos e conversas ao pé do ouvido, os dois acabaram sendo flagrados aos beijos.

Elen e Neymar viveram um affair na época em que ele jogava no Santos. Já Nadine Gonçalves e o ex-A Fazenda tiveram um relacionamento repleto de idas e vindas, que começou em abril de 2020.

