Ex-olheiro do Real questiona idade de Endrick por estar muito desenvolvido: ‘Tive dúvida’

Em sua segunda temporada como profissional do Palmeiras, Endrick recebe a atenção e olhares da imprensa nacional e estrangeira. Contratado pelo Real Madrid no final de 2022, o atacante permanecerá no Brasil até completar 18 anos. Apesar disso, há quem duvide da idade do jogador. É o caso de um ex-olheiro do clube merengue que, nesta semana, afirmou que Endrick está “muito desenvolvido” para sua idade.

Em entrevista à rádio Cadena SER, Manolo Romero comparou o brasileiro a Falcao García quando o colombiano chegou à Eurocopa e comentou sobre seu atual estágio físico. “Sempre tive dúvida com Endrick, se a idade que dizem que tem é a correta. Porque fisicamente está muito desenvolvido. Sempre me lembro de Falcao, que chegou à Europa com mais idade do que tinha”, afirmou, em entrevista ao programa “El Bar”.

Romero trabalhou durante 20 anos com as categorias de base do Real Madrid, mas foi demitido há seis. Endrick, por sua vez, deve se apresentar na Espanha somente em julho de 2024, quando completar 18 anos. Em dezembro, foi vendido por 72 milhões de euros (mais de R$ 400 milhões), maior negociação da história do Palmeiras.

Endrick, de acordo com o site oficial do clube alviverde, mede 1,71m. Ele chegou às categorias de base em 2016 e, desde então, se mostrou como uma das principais promessas da equipe. Destaque na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022, estreou no mesmo ano no time profissional de Abel Ferreira, marcando e ajudando na reta final do Brasileirão.

Endrick esteve em campo em 36 das 55 partidas que o Palmeiras disputou nesta temporada. Na maioria delas, porém, começou entre os reservas. Até iniciou a temporada como titular, mas o técnico português reviu sua formação tática com a contratação de Artur ao fim do Estadual e o mandou de volta para o banco. No total, o atacante jogou pouco mais de 1.500 minutos em 2023.

