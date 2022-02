Ex-número 1 do Brasil no tênis, Rogerinho anuncia que se aposentará no Rio Open

Ex-número 1 do Brasil, o tenista Rogério Dutra Silva anunciou nesta quarta-feira que vai se aposentar no Rio Open, neste mês. O atleta de 37 anos recebeu convite da organização para disputar a chave de duplas ao lado do gaúcho Orlando Luz. Rogerinho, como é mais conhecido, vai receber ainda uma homenagem do maior torneio da América do Sul.

“Eu estarei me aposentando no maior torneio da América Latina, no grande Rio Open”, anunciou. “É um momento muito especial. É até difícil de falar. É um ciclo que vai se encerrando e vai se encerrar da melhor maneira possível, no maior e melhor torneio do Brasil, com a melhor organização, perto dos familiares e dos amigos. É muito bacana.”

Rogerinho foi um dos principais tenistas do Brasil nas últimas duas décadas. Conhecido pela garra e raça em quadra, o tenista já foi número 1 do País e figurou no 63º posto do ranking da ATP, em 2017. Nunca chegou a vencer um torneio de nível ATP, mas se destacou em nível Challenger, com títulos em simples e duplas.

O paulista iniciou sua carreira profissional em 2003 e entrou no Top 100 pela primeira vez em 2012. Seu melhor resultado numa chave de ATP foi as quartas de final do Torneio de Kitzbühel, na Áustria, naquele ano. Em torneios de Grand Slam, somou cinco vitórias em simples. Rogerinho representou o Brasil na Olimpíada do Rio-2016, quando venceu na estreia e parou na segunda rodada.

Já na reta final de sua carreira, ele brilhou na edição de 2019 do Rio Open. Na ocasião, jogando duplas, formou parceria com Thomaz Bellucci e foram vice-campeões. Rogerinho ainda defendeu o Brasil na Copa Davis, entre 2011 e 2019, somando sete convocações e 11 partidas disputadas, sempre em simples.

Nesta edição do Rio Open, que começará no dia 12, o brasileiro será reconhecido pela organização, que não divulgou detalhes sobre a homenagem. “Gostaria de agradecer a organização do Rio Open, principalmente ao Lui Carvalho (Diretor do Rio Open) e ao Ricardo Acioly, (Diretor de Relações do Rio Open), por esse reconhecimento, e fazer essa celebração todos juntos, desse meu ciclo que se encerra”, comentou o tenista.

O torneio também vai homenagear Flávio Saretta, que competiu no circuito profissional entre 1998 e 2014. Chegou a ser o número 44 do mundo, em 2003. Na sua carreira, teve vitórias marcantes sobre o russo Yevgeny Kafelnikov e sobre o compatriota Gustavo Kuerten, ambos ex-líderes do ranking.

