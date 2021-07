Ex-noivo de Mabel Calzolari fala como contou ao filho sobre morte da atriz

João Fernandes, ex-noivo de Mabel Calzolari (1999-2021), expôs pelos stories do Instagram como foi o processo de contar ao filho Nicolas, de 2 anos, sobre a morte da atriz. Mabel morreu em 22 de junho após enfrentar aracnoidite torácica, uma doença rara na medula.

“Quando a Mabel já estava no hospital, tinha sofrido paradas cardíacas, eu chamei o Nicolas para conversar e expliquei mais ou menos o que estava acontecendo. ‘Acho que agora pode ser só a gente’, disse. Ele me abraçou, não entende muito bem, mas ficou dois minutos ali, sem me soltar. E, geralmente, meu filho não faz assim, costumava agarrar e soltar rapidinho”, começou.

“Além disso, ficamos o tempo todo dizendo: ‘Lembra da mamãe? Você gostava quando ela fazia isso”, continua o rapaz. “Às vezes, o Nico fica mais tristinho. Contar tudo para ele é mesmo um processo no dia a dia. E vamos passar a vida inteira falando da história da Mabel. É o mínimo”, completa. João também diz que sofre com a perda da ex. “Tem dias e dias. Dormir é o mais difícil. Mas minha família e meus amigos me ajudam bastante”, finaliza.

