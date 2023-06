Ex-negociador da paz com as Farc e escritor colombiano são feridos em ataque na Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/06/2023 - 21:35 Compartilhe

O ex-comissário de paz da Colômbia Sergio Jaramillo e o romancista do mesmo país Héctor Abad Faciolince sofreram ferimentos leves nesta terça-feira (27), quando um míssil russo atingiu um restaurante na cidade ucraniana de Kramatorsk, um ataque que deixou três mortos.

“Fomos alvos de um ataque russo com um míssil de cruzeiro. Estamos bem e sofremos apenas ferimentos leves”, diz um comunicado assinado por ambos, divulgado pela imprensa local.

Uma foto de Jaramillo (que fez parte da negociação que levou ao desarmamento da guerrilha das Farc em 2017) com um curativo em uma das pernas e uma mancha de sangue em uma das mangas de sua camisa acompanha o texto. Abad aparece em outra imagem, com manchas pretas em seu rosto e sua roupa.

Três pessoas morreram e 42 ficaram feridas no ataque, que destruiu o restaurante Ria Pizza, frequentado por jornalistas e militares, informou o Ministério do Interior ucraniano no aplicativo Telegram.

Abad se encontra na Ucrânia com Jaramillo (comissário de Paz entre 2012 e 2016) e a jornalista colombiana Catalina Gómez, que também teve ferimentos leves, para “expressar a solidariedade da América Latina ao povo da Ucrânia frente à bárbara e ilegal invasão russa”, explica o comunicado. No momento do ataque, eles estavam com a escritora ucraniana Victoria Amelina, que “está em estado crítico, devido a uma lesão no crânio”, informaram.

A cidade de Kramatorsk, que tinha 150.000 habitantes antes da guerra, é o último grande centro urbano controlado pela Ucrânia no leste do país, e fica a cerca de 30 km da linha de frente.

