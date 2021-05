Ex-namorado é principal suspeito de matar adolescente de 15 anos a pauladas no RJ

Ana Carolina Sá Vieira, 15, foi morta a pauladas na noite de domingo (23) durante um baile funk na comunidade JJ, no bairro Inhaúma, zona norte do Rio de Janeiro. Alexsander de Oliveira Dionísio, 25, ex-namorado da adolescente, é o principal suspeito do crime.

Segundo apuração do UOL, a jovem estava no baile amigas e a irmã e teria se recusado a ouvir o chamado do ex-namorado, que a levou para um matagal e começou a agredi-la com pauladas.

Segundo a mãe da jovem, a filha sofria agressões quando namorava com Alexsander, mas a mãe orientou que ela não registrasse queixa porque o rapaz era traficante na região. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.

