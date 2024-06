Ex-namorado e coach de Djidja Cardoso são presos no Amazonas

com Estadão Conteúdo, Da Redaçãoi com Estadão Conteúdo, Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/06/2024 - 14:46 Para compartilhar:

O caso Djidja Cardoso ganhou mais um capítulo após a prisão do ex-namorado e do coach da ex-sinhazinha do Boi Garantido. Os dois foram detidos pela Polícia Civil do Amazonas na segunda fase da Operação Mandrágora — que investiga comercialização ilegal de drogas e outros crimes — juntamente com dois funcionários do salão Belle Femme, da família de Djidja.

De acordo com a polícia, o ex-namorado Bruno Roberto da Silva Lima e o coach Hatus Silveira teriam apresentado “inconsistências” em seus depoimentos prestados no início da semana.

Bruno é suspeito de ter abandonado o carro da ex-namorada em uma avenida de Manaus, capital amazônica. Além disso, ele teria uma tatuagem com os dizeres “Pai, Mãe, Vida”, o que, segundo a polícia, seria o nome da seita seguida pela família Cardoso.

Já Hatus se dizia personal trainer e acompanhava os treinos de Djija, mesmo sem ter, segundo a Associação dos Profissionais de Educação Física e Atividade Motora do Amazonas, diploma de Educação Física.

A morte da empresária está sendo investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que ainda trata o caso como “morte a esclarecer”.