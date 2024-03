Ex-namorado de Susana Vieira recebe ajuda após ter inauguração de lanchonete vazia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/03/2024 - 14:40 Para compartilhar:

O ator Sandro Pedroso, ex-namorado da atriz Susana Vieira, compartilhou recentemente que abriu uma lanchonete em Anápolis, Goiás, mas que o ambiente estava passando por algumas dificuldades. Eles ficaram juntos de 2009 a 2013.

Nas suas redes sociais, ele compartilhou também que esteve presente em algumas novelas: “Fina Estampa” (2011) na Globo e “Gênesis” (2021) na Record TV, “Laços de Sangue” (2012) em Portugal e “Verses at Work: New York” (2020) nos Estados Unidos.

“Essa semana, um vídeo meu acabou viralizando aqui nas redes sociais, porque eu montei um Pit Dog aqui em Anápolis, Goiás, uma lanchonete, e no dia da inauguração, acabou que não veio nenhum cliente. Mas a vida é assim, tem os dias bons e os dias ruins, principalmente pra: gente, que é comerciante.”

Ele também agradeceu o apoio que recebeu. “Eu queria agradecer todas as mensagens de apoio, mas, infelizmente, acabei recebendo muitas mensagens negativas. Mas, dentre uma delas, teve uma que chamou muito a minha atenção e tocou muito o meu coração e eu queria compartilhar com vocês. O Silas, um seguidor meu, falou ‘Sandro, eu gostaria de te ajudar de alguma forma. Eu não moro em Anápolis eu queria ir comer um lanche com você, mas eu moro longe, faz o seguinte: estou comprando de você trinta lanches e trinta refrigerantes pra você distribuir para as pessoas em situação de rua’. O que eu tirei dessa experiência – que foi uma coisa ruim, por não ter nenhum cliente – acabou se tornando uma coisa boa”, escreveu ele.

Assista aos vídeos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Piá! 🚶🏽‍♂️ (@pialanchesanapolis)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandro Pedroso (@sandropedroso)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias