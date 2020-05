Ex-namorado de Gugu revela drama de saúde vivido pelo apresentador

De acordo com informações divulgas pelo Notícias da TV, Thiago Salvático, que ficou conhecido por ser ex-namorado de Gugu Liberato, relatou problemas de saúde enfrentados pelo apresentador ao longo dos sete anos que eles estiveram juntos. As informações estão no processo de reconhecimento de união estável homoafetiva com Gugu. Dentre os problemas comentados estão: derrame no olho, perda de audição e uma queda no banheiro.

Ainda segundo o Notícias da TV, não há mais detalhes a respeito das situações comentadas no processo. Entretanto, a inclusão as informações se deve para reforçar a tese de que Gugu realmente estava apaixonado pro THiago, a ponto de superar não somente seus problemas de saúde como também dramas familiares.

Um desses casos ocorreu em julho de 2015, quando o apresentador iria encontrar o namorado em Ibiza, na Espanha. Nessa época, uma tia de Gugu morreu, e no caminho do aeroporto, Gugu conversou com Salvático, ficando em dúvida se mantinha a viagem ou ficava com a sua mãe, Maria do Céu, para acompanha-la na despedida de sua parente.

Por fim, o Notícias da TV diz que por conta do ano de 2015 bastante agitado, Gugu só voltou a praticar exercícios físicos no ano seguinte, e foi nesse período que o apresentador apresentou fortes dores no nervo ciático, o que o impedia até de caminhar.