Ex-namorado de atriz e tem filha com apresentadora: o novo namorado de Deborah Secco

Dudu Borges foi casado com a apresentadora Cecília Ribeiro, mais conhecida como Ceci Ribeiro, que iniciou sua carreira no rádio e, em 2009, ingressou na TV Integração, afiliada da Globo no interior de Minas Gerais. Neste ano, a comunicadora, juntamente com Gil do Vigor, assumiu o comando do tradicional Bate-Papo BBB, responsável pelas entrevistas com os eliminados. O casal teve uma filha.