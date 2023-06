Ex-namorada de Gugu diz se viveu relacionamento aberto com o apresentador

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/06/2023 - 11:49 Compartilhe

Fabiana Andrade, que viveu um relacionamento com Gugu Liberato quando participava do quadro ‘Banheira do Gugu’, em 2001, falou sobre o romance que teve com o apresentador na época. Ao dar uma entrevista à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a modelo ainda criticou a exposição da vida pessoal de Gugu, em meio à disputa judicial pela herança bilionária deixada por ele.

“É desnecessário expor a vida do Gugu, não precisava disso. Até porque ele sempre foi uma pessoa querida, sempre ajudou as pessoas, era o sonho dele ser pai. O Gugu sempre foi um grande pai, grande filho, grande amigo”, disse Fabiana.

“O importante era a pessoa, o sentimento. Não tinha essa de exclusividade. Éramos livres, o importante era o amor, Gugu nunca foi de prometer nada a ninguém: de dizer ‘ah, eu sou seu marido, sou exclusivo’”, completou.

